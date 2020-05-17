Muratpaşa'da ekilen mısırlar topraktan çıkmaya başladı Muratpaşa Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaratabileceği olası gıda krizine dikkat çekmek için belediye uhdesindeki boş arazileri tarlaya çevirip ekimine başladığı mısırlar topraktan çıkıp yüzünü gösterdi.

Muratpaşa Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaratabileceği olası gıda krizine dikkat çekmek için belediye uhdesindeki boş arazileri tarlaya çevirip ekimine başladığı mısırlar topraktan çıkıp yüzünü gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye uhdesindeki 70 dönümlük alan bir süre önce tarlaya çevrilerek mısır tohumları ekildi. Ekilen mısırlar topraktan çıkmaya başladı.

Aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçılar Derneği ve Antalya Ziraat Odasının da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte başlatılan çalışma vatandaşların beğenisini topladı.

Kaynak: AA