Muratpaşa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Sağlık Bakanlığı, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel

Muratpaşa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçeyi temizleyip dezenfekte ediyor.

24.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:54
Muratpaşa'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçeyi temizleyip dezenfekte ediyor. Salgınla mücadelesinde Sağlık Bakanlığı izinli biyosidal ürünleri kullanan Muratpaşa Belediyesi, bankamatiklerin dahi üzerinde bulunabilecek virüslerle savaş açtı.

Pandemi haline dönüşen korona virüs salgınına karşı önlemlerini sıklaştırarak sürdüren Muratpaşa Belediyesi, genel kamu yönetiminin aldığı kararlar çerçevesinde üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getiriyor. 500 bini aşkın nüfusunun yanı sıra ilçede bulunan hastaneler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla Antalya'nın kent hayatının merkezi olan ilçede Muratpaşa Belediyesi, sorumluluk alanındaki tüm cadde ve sokakları, semt pazarlarını özel temizlik maddeleriyle yıkayıp dezenfekte ediyor. Bununla birlikte ilçede bulunan polis merkezlerinden aile sağlık merkezlerine kamu kurumlarında da dezenfekte çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, bankamatikleri,Sağlık Bakanlığı izinli biyosidal ürünler kullanarak temizliyor.

10 hijyen ekibi

Muratpaşa'nın temizlik ve dezenfekte çalışmaları 10 arazöz ve 74 kişiden oluşturulan 10 hijyen ekibince yürütülüyor. Muratpaşa'nın çalışma yaptığı yerler arasında Üç Kapılar gibi kentin önemli tarihi merkezlerinin yanı sıra camiler, Yenikapı, Demircikara, Meydan polis merkezleri, Atatürk Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, PTT şubeleri, 112 Acil Servis İstasyonu, noterler yer alıyor. Ekipler park ve bahçelerde, açık hava çocuk oyun grupları da düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Günlük sıcak yemek

Salgına karşı yeniden düzenlenen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ise kişisel bakım ve pansuman gibi basit tıbbi desteği kapsayan evde bakım hizmetini sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri, engelli, kronik hastalığı bulunan, bakıma muhtaç Muratpaşa sakinlerinin her türlü ihtiyacını kapsayacak hale getirildi. Muratpaşa Belediyesi aşevi de 18 personelle ihtiyaç sahibi Muratpaşalılara günlük sıcak yemek sağlamaya devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin devam eden çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nın 11 Mart'ta ilk vakayı doğrulamasıyla birlikte ilk kararlarını uygulamaya alan kriz masasınca yönetiliyor. Ümit Uysal'ın başkanlığında, başkan yardımcıları, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Sosyal Yardım, Çevre Koruma ve Kontrol müdürlükleri gibi ilgili tüm birimlerin katılımıyla kurulan kriz masası, olası durumlar üzerine oluşturduğu senaryolar geliştirdi.

Virüsle mücadelede yayımlanan genelgeler doğrultusunda oluşturduğu senaryoları birer birer devreye alan Muratpaşa Belediyesi, genelgelerin tam uygulanması için yaya devriye görevi yapan zabıta sayısını arttırdı. Zabıtalar hem yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kent sakinlerini uyarıp evlerine dönmelerini sağlarken diğer yandan kapatma kararlarının ilçede tam olarak uygulanmasını sağlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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