Muratpaşa'da devrilen 170 ağacı kaldırma çalışmaları - Haberler
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Muratpaşa'da devrilen 170 ağacı kaldırma çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa'da devrilen 170 ağacı kaldırma çalışmaları Muratpaşa Belediyesi, Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtınada devrilen ağaçları kaldırma ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa'da devrilen 170 ağacı kaldırma çalışmaları

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi, Antalya ve çevresinde dün gece başlayan ve şiddetini artırarak devam eden fırtınada devrilen ağaçları kaldırma ve temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, gün içinde 170 ağaç devrilme vakasına müdahale etti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da gece saatlerinde başlayan fırtına günün ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına, Muratpaşa'da da hasara neden oldu. Parklarda ağaçlar devrildi, çocuk oyun grupları ve spor aletleri zarar gördü. Dün gece saatlerinde teyakkuz durumuna geçen Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleri, Turunç Masa üzerinden bildirilen olumsuzlara anında müdahale etti. Ekipler, gün içinde, fırtınanın kökünden söktüğü 170 ağacı kaldırdı.

Muratpaşa'da devrilen 170 ağacı kaldırma çalışmaları

Muratpaşa'da devrilen 170 ağacı kaldırma çalışmaları

Muratpaşa'da devrilen 170 ağacı kaldırma çalışmaları

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