Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmaları
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Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmaları

01.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:24
Muratpaşa'da cadde ve sokak yenileme çalışmaları

Muratpaşa Belediyesi, cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği hafta sonu da çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Antalya'nın en eski mahallelerinden, Adnan Menderes ve Mevlana bulvarlarıyla Fahrettin Altay ve Ali Çetinkaya caddeleri arasında kalan Yüksekalan Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yaptı.

Dutlubahçe, Etiler ve Yüksekalan mahallelerinde kurulan pazarlarda yağmur suyu biriken noktalarda da eğimler düzeltilerek yağışlarda pazar yerinde yağmur suyu birikmesinin önüne geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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