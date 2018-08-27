Muratpaşa'da Büyük Zafer'in Coşkusu Yaşanacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, büyük zaferin 96'ncı yıldönümünü için Gazipaşa'dan Kaş'a tüm Antalya'yı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Göksel konserine davet etti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, perşembe günü kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bir milletin, bir ulusun tarih sahnesinden silinme, bir daha var olmama tehdidini Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aştığı günün adı olduğunu söyledi. 30 Ağustos 1922'de bir ulusun hep bir ağızdan "Buz buradayız" dediğini belirten Başkan Uysal, bu günde Gazipaşa'dan Kaş'a, Gündoğmuş'tan Akseki'ye, İbradı, Elmalı ve Korkuteli'ye bütün Antalya'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bir arada olacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak her milli bayramda olduğu gibi büyük zaferin 96'ncı yıldönümünü de en kitlesel şekilde kutlayacaklarını belirten Başkan Uysal, Antalya'yı Perşembe günün saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Göksel konserine davet etti. - ANTALYA