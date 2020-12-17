Muratpaşa'da binalar dezenfekte ediliyor
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Muratpaşa'da binalar dezenfekte ediliyor

17.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:24
Muratpaşa'da binalar dezenfekte ediliyor

Covid-19 vaka sayısının artış gösterdiği Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi vaka görülen apartmanları, siteleri dezenfekte ediyor.

Covid-19 vaka sayısının artış gösterdiği Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi vaka görülen apartmanları, siteleri dezenfekte ediyor. Belediyeye ulaşan talepleri değerlendiren ekipler, Kasım ayında bin 500 binayı dezenfekte ederken aralıkta bu rakama ilk 15 günde yaklaştı.

Muratpaşa Belediyesi, Covid-19 vakası görülen site ve apartmanların ortak kullanım alanlarının dezenfektasyonuna eylül ayında başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezine ulaşan talepler doğrultusunda günün rotasını belirleyip her sabah yola çıkıyor.

Ekipler, belirlenen adrese ulaştıklarında tulumlarını giyip koruyucu maskelerini takıyor ve apartmanların, sitelerin giriş kapılarından başlayarak merdivenlerden asansörlere, posta kutularına ve varsa çocuk oyun parklarına kadar tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Ekipler, kasım ayında bin 500 binayı dezenfekte ederken aralıkta sadece 15 gün içinde bin 234 bina dezenfektesini gerçekleştirdi.

Ekiplerin son olarak dezenfekte ettiği sitelerden birinin yöneticisi Ahmet Hamamcıoğlu, son 2-3 ay öncesine kadar her şey iyi giderken Antalya'da vakaların artmasına paralel olarak site sakinleri arasında da Covid-19 vakalarının görülmeye başladığını söyledi. Hamamcıoğlu, "Sanıyorum 4'üncü ya da 5'inci vaka oldu. Her seferinde Muratpaşa Belediyemizi arayarak Turunç Masa'dan dezenfekteyle ilgili taleplerimizi oluşturduk. Hemen ertesi gün ekipler geldi" diye konuştu.

Dezenfekte işleminin hem psikolojik olarak kendilerini rahatlattığını hem de sakinlerin belediyeye olan güvenini arttırdığını belirten Hamamcıoğlu, "Bu yönden başta Sayın Ümit Uysal olmak üzere Muratpaşa Belediyesi'nin tüm çalışanlarına şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa'da binalar dezenfekte ediliyor
Muratpaşa'da binalar dezenfekte ediliyor
Muratpaşa'da binalar dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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