Muratpaşa'da Belediye Çalışmaları

Muratpaşa ilçesinde 2 bin 923 çöp konteynerinin yer altına alındığı belirtildi.



Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 56 mahallenin 46'sındaki 2 bin 923 çöp konteyneri yer altına alındı.



Saatlik çöp toplamanın yapıldığı Kaleiçi mahalleri Barbaros, Kılıçaslan, Selçuk, Tuzcular ile Kırcami bölgesinin mahalleri Tarım, Yenigöl, Yeşilköy, Yeşilova'nın yanı sıra fiziki şartları uygun olmayan Haşimişcan ve Bahçelievler haricinde tüm mahallerde çalışmalar sürdürülüyor.



Bu çalışmalar sonucunda 9 bin 586 konteynerin bulunduğu ilçede yüzde 30,5 konteyner yeraltına alınmış oldu.



Yeraltı çöp konteyner sistemi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atölyesi'nde üretiliyor.



Yeraltı sistemiyle daha fazla çöp depolama kapasitesinin oluşturulmasının yanı sıra sistem sayesinde çöpün taşması gibi sorunlar da ortadan kalkıyor. Çöpün toplandığı hazne yeraltında kaldığı için görüntü ve çevre kirliliği de oluşturmayan sistem özellikle yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda da önemli avantaj sağlıyor.