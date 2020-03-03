Muratpaşa'da 8 Mart etkinlikleri iptal

03.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:22

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak etkinliklerini iptal edildiğini duyurdu.



Muratpaşa Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Kadına şiddete hayır' demek, için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştireceği büyük buluşma Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıda 34 Mehmetçiğin şehit düşmesi ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla iptal edildi. Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda aynı zamanda 8 Mart'ta gerçekleştirilecek Yonca Lodi konserinin de iptal edildiğini belirtirken "Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ulusumuza baş sağlığı dilerim" dedi.



Diğer yandan, 8 Mart kapsamında Muratpaşa Belediyesi fuayesinde, Antalya'da görev yapan kadın resim öğretmenlerinin 'Kadınlar kadınları anlatıyor' başlıklı karma resim sergisi açıldı. Sergi Cuma'ya kadar ücretsiz gezilebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA