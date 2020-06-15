Muratpaşa'da 6 aydır uygulanan yüksek sosyal denge ödemeleri yasal sınıra çekildi Muratpaşa Belediyesi tarafından memur personeline yasa ile belirlenen en yüksek sınırda sosyal denge ödemesi yapılacağı açıklandı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından memur personeline yasa ile belirlenen en yüksek sınırda sosyal denge ödemesi yapılacağı açıklandı. "En yüksek sınırda sosyal denge ödemesi ile birlikte, Muratpaşa Belediyesi'nde ortalama memur maaşı 6 bin 149 TL olmuştur" denildi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından sosyal denge ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "17 Aralık 2014 tarihinde imzaladığımız sözleşme ve protokollerle Türkiye'nin en iyi sosyal denge ödemelerinden birini 6 yıldır uyguladık, memur ve sözleşmeli personelimize imkanlar nispetinde azami ek katkı sağladık. Sayıştay denetçilerinin kamu zararı raporlarına karşı, gerek Sayıştay Daireleri gerekse Temyiz Kurulu'nda Anayasaya ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere dayanarak hukuki mücadelemizi verdik. Ancak gelinen noktada, sosyal denge ödemelerine ilişkin olarak; Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 16 Ocak 2019 tarih ve 45530, 12 Haziran 2019 tarih ve 46235, 3 Temmuz 2019 tarih ve 46569, 13 Kasım 2019 tarih ve 46807 tutanak noları ile 'kamu zararı' ve tazmin kararları çıkmıştır. Yasal sınırın üstünde yapılan sosyal denge ödemelerinin 'kamu zararı' olacağı ve sosyal denge ödemelerine imza atan toplam 146 Muratpaşa Belediyesi personelinden tahsil edileceği yönünde de içtihat oluşmuştur. Bu nedenle, sosyal denge tazminatının mevcut haliyle ödenmeye devam edilmesi halinde kamu zararının her ay 800.000 TL büyüyeceği ve ileride; sosyal denge ödemelerine imza atan 146 Muratpaşa Belediyesi personeli için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı bir gerçektir" denildi.

"En yüksek sınırda sosyal denge ödemesi"

Bu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, Muratpaşa Belediyesi'nce 6 yıldır ödenen sosyal denge ödemelerinin; 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32'inci ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 15'nci maddelerinde belirtilen yasal oranlara çekilmesi yasal zorunluluğu doğduğu belirtildi. muştur. Açıklamada, "Bu yasal zorunluluğun uygulanması için Muratpaşa Belediye Meclisi 1 Haziran 2020 tarihli toplantısında tüm parti grupları oybirliği ile yönetime yetki vermiştir. Ardından; yetkili sendika ile, sosyal denge ödemelerinin yasal sınıra çekilmesi görüşmeleri yapılmış ancak sonuç alınamamıştır. Bu hukuki zorunluluk gereği; sosyal denge ödemelerinde yasal sınırın üstünde kalan bölümler için toplu sözleşmede kısmi fesihe gidilmek durumunda kalınmıştır. Bundan böyle memur personelimize yasa ile belirlenen en yüksek sınırda sosyal denge ödemesi yapılacaktır. En yüksek sınırda sosyal denge ödemesi ile birlikte, Muratpaşa Belediyesi'nde ortalama memur maaşı 6 bin 149 TL olmuştur. - ANTALYA

Kaynak: İHA