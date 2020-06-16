Muratpaşa'da 5 katli bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 5 katlı bina karantinaya alındı.
16.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:28
Muratpaşa ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 5 katlı bina karantinaya alındı.
Varlık Mahallesi'ndeki 10 daireli apartmanda yaşayan 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle, binadakilerin 14 gün sürüyle karantinada tutulmasına karar verildi.
Giriş çıkışa kapatılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi, polis ekipleri nöbet tutulmaya başladı.
Testleri pozitif çıkan 3 hastanın, Antayla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA