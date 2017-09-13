Muratpaşa'da 4 Yeni Park
Muratpaşa Belediyesi, Güvenlik, Yıldız, Meydankavağı ve Fener Mahalleleri’nde yeni park çalışmalarına başladı.
Muratpaşa Belediyesi, Güvenlik, Yıldız, Meydankavağı ve Fener Mahalleleri'nde yeni park çalışmalarına başladı.
Muratpaşa Belediyesi, falezlerde 60 dönümlük Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parklarının tamamlanması, Aydın Kanza Parkı'nın revizyonun ardından 4 farklı mahallede yeni park çalışmasına başladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mahalle aralarında mezbelelik halde bulunan ve yaklaşık 3 dönümü kaplayan 4 aynı noktada sınır belirlemesi ve alan düzenleme çalışmasını gerçekleştiriyor. Muratpaşa'nın yeni parkları Güvenlik Mahallesi'nde 280 - 279 Sokak kesişiminde, Yıldız Mahallesi 237 Sokak üzerinde, Meydankavağı Mahallesi 1574 Sokak'ta ve Fener Mahallesi 1940 Sokak'ta yer alıyor. - ANTALYA