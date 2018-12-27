Muratpaşa'da 4 Bin 309 Aracın Bakım ve Onarımı Yapıldı

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 4 yıl içinde 4 bin 309 araç bakım ve onarımı yaptı. Müdürlüğe bağlı Makine İkmal Servisi son olarak kardeş kent Isparta'nın Aksu ilçesinde belediyeye ait iş makinelerinin onarımını gerçekleştirdi.

Asfalt, bitki ve fidan, kent mobilyaları, çöp konteyneri alanlarında kurduğu tesisler, kapasite artırımına gittiği atölyeleriyle 'üreten belediye' dönemini yaşayan Muratpaşa'da belediyeye ait otomobiller, kamyonlar ve iş makinelerinin bakım ve onarımı da Fen İşleri Müdürlüğü'nün Makine İkmal Servisi'nde gerçekleştiriliyor. Böylece belediyenin ilgili bütçe kaleminde önemli oranda tasarruf sağlayan Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 4 yıl içinde 4 bin 309 bakım ve onarım işlemi gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi Makine İkmal Servisi, belediye araçlarıyla birlikte kardeş kentlere de bu alanda destek veriyor. Isparta'nın Aksu ilçesinde belediye ait iş makinelerinin bakım ve onarımı yeni yıl öncesi gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA