Muratpaşa'da 26 pazar kurulacak

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca 8 Mayıs ve 15 Mayıs cumartesi günü Muratpaşa genelinde 26 pazarın açılmasını karar verdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca 8 Mayıs ve 15 Mayıs cumartesi günü Muratpaşa genelinde 26 pazarın açılmasını karar verdi. Pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve satışına izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın, sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla ürün arzında yaşanan artış, ürünleri saklama zorluğu ve raf ömründeki kısalık dolayısıyla semt pazarlarının 'tam kapanma' sürecinde iki gün açılmasına ilişkin ilgili genelgesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını tamamladı.

Buna göre Muratpaşa'da 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri tam 26 Pazar kurulacak. Pazarlar 10.00 - 17.00 saatleri arası açık olacak ve ilgili genelge doğrultusunda sadece yaş sebze ve meyve satışına izin verilecek. Pazar yerlerinde tezgahların sosyal mesafe kuralları gözetilerek kurulması sağlanacak ve girişler HES kodu sorgulamasıyla mümkün olacak.

Bununla birlikte, Muratpaşa Belediyesi, semt pazarlarının kapalı olması dolayısıyla Etiler, Meydankavağı, Çaybaşı, Yüksekalan, Dutlubahçe ve Yenigün Mahallesi salı pazarında düzenleme çalışması yaptı. belediye ekipleri, pazar yerinde zaman içinde kaybolan tezgah çizgileri ile numaralar çizildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı