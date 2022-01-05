Muratpaşa'da 2021 yılında 368 hayvan sahiplendirildi

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen yıl 368 kedi ve köpeği sahiplendirdi. Merkezde tedavisi, aşıları ve kısırlaştırma işlemi yapılan ancak sahiplendirilemeyen sokak hayvanları ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca alındığı ortama bırakılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ermenek Mahallesi'nde yer alıyor. Yaklaşık 3 bin metrekare açık alan sahip merkezde ameliyathane, muayene ve bakım odaları yer alıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin merkezinde sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırılması, küpe ya da mikroçip uygulanması ve aşılanması yapılıyor.

Merkez Müdürü Veteriner Hekim Ayşe Gencer, geçen yıl 2 bin 703 sokak hayvanına işlem yaptıklarını söyledi. Bunlar içinde bin 135 sokak hayvanını kısırlaştırdıklarını aktaran Gencer, 253'ü kedi olmak üzere 368 sokak hayvanının sahiplendirildiğini söyledi. Gencer, merkeze getirilip gerekli tedavisi, aşıları ve kısırlaştırma işlemi yapılan ancak sahiplendirilemeyen sokak hayvanlarını 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca alındığı ortama bıraktıklarını da dile getirdi. Bu açıdan "Satın alma sahiplen" çağrısının önemli olduğunu aktaran Gencer, "Her zaman dikkat çektiğimiz nokta bu. Satın alma sahiplen" dedi. - ANTALYA