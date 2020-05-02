Muratpaşa Camii'nin müştemilat inşaatı sürüyor
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Muratpaşa Camii'nin müştemilat inşaatı sürüyor

Muratpaşa Camii'nin müştemilat inşaatı sürüyor
02.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:32

Muratpaşa Belediyesi, Korona virüs salgına karşı çok boyutlu bir mücadeleyi sürdürürken Muratpaşa Camii'nin müştemilat inşaatını da sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi, Korona virüs salgına karşı çok boyutlu bir mücadeleyi sürdürürken Muratpaşa Camii'nin müştemilat inşaatını da sürdürüyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "İnşallah, bu süreci en az kayıpla atlatıp, Muratpaşa'mızda, Antalya'mızda hayatı normale döndüreceğiz. Bunu yaparken de Muratpaşa Cami'miz en güzel haliyle yeniden ibadete açılacak" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ocak ayı sonunda temelini attığı Antalya'nın merkez camilerinden Muratpaşa Camii'nde abdesthane, bebek bakım odaları, tuvaletler ve imam odasını kapsayan müştemilat inşaatı devam ediyor. Salgın dolayısıyla camilerin ibadete kapatılmasının hızlanan çalışmalarda bodrum kat inşaatı tamamlandı. Muratpaşa Belediyesi, zemin katta çalışmalarını sürdürürken inşaatın salgın sonrasında camilerin yeniden açılacağı döneme tamamlanması hedefleniyor.

Başkan Uysal da inşaatın son durumunu canlı video görüşme üzerinden inceleyip, bilgi aldı. Çalışmaların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması talimatı veren Uysal, Muratpaşa'da her mahallede kurulan iftar sofralarıyla Ramazan ayının birlik ve dayanışma ikliminin bir bütün olarak yaşarken bu yıl Ramazan'ı salgın dolayısıyla evlerde geçirdiklerini söyledi.

"Hedefimiz dayanışma"

Her ne kadar bereket ayı Ramazan evlerde yaşansa da Muratpaşa'nın 'komşusu açken tok yatmayanların' kenti olduğunu belirten Uysal, "Bunu, depremle sarsılan Elazığ'a komşularımızın yardımlarını ulaştırırken yaşadık, salgın dolayısıyla zor günler yaşayan komşularımıza ulaştırılan desteklerde gördük. Muratpaşa Belediyesi olarak tek hedefimiz, Muratpaşa'mızın bu birlik, beraberlik ve dayanışma ikliminin gelişmesi ve derinleşmesi" diye konuştu.

Uysal, "İnşallah, bu süreci en az kayıpla atlatıp, Muratpaşa'mızda, Antalya'mızda hayatı normale döndüreceğiz. Bunu yaparken de Muratpaşa Cami'miz en güzel haliyle yeniden ibadete açılacak" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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