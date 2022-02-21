Muratpaşa Belediyespor yeniden lider

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyesi'ni 3-2'lik setlerle yenerek liderliği devraldı. Muratpaşa'nın Sultanları, ligde bu hafta kendi evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol'la karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 18'nci hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan karşılamada ilk set 27-25 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. İkinci seti aynı skorla Murtpaşa'nın Sultanları alırken üçüncü seti Muratpaşa 25-14 kazandı. Dördüncü set, 25-23 Çanakkale'nin üstünlüğüyle geçilirken uzatma setini Muratpaşa 15-7 kazandı ve karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Muratpaşa, Karşıkaya'nın mağlup olduğu haftada aldığı galibiyetle liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Play-off öncesi ligin bitimine 4 hafta kala yeniden lider olan Muratpaşa, bu hafta kendi evinde Generali Sigorta Sakarya Voleybol'u konuk edecek. Haftayı, Karşıyaka galibiyetiyle geçen Sakarya temsilcisi ve Muratpaşa arasındaki karşılaşma 26 Şubat Cumartesi saat 16.00'da başlayacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor