Muratpaşa Belediyespor, yarın Üsküdar Belediyespor'u konuk edecek

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, yarın konuk edeceği Üsküdar Belediyespor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmeyi planlıyor.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, yarın konuk edeceği Üsküdar Belediyespor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmeyi planlıyor.

Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.

Yunus Tokmak ve Serdar Özen hakem ikilisinin yöneteceği maç, saat 15.00'te başlayacak.

Muratpaşa Belediyespor'un Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürebilmesi için mutlak kazanması gerektiği mücadelede, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan kaptan Diğdem Hoşgör'ün yeniden forma giymesi bekleniyor.

Ligde bitime 4 hafta kala Muratpaşa Belediyespor, 19 puanla 7'nci, Üsküdar Belediyespor ise 23 puanla 4'üncü sırada bulunuyor.

İlk yarıda deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 30-27 kaybeden Muratpaşa Belediyespor, sahasında rakibini yenip fikstür avantajıyla Avrupa vizesi almak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden