Muratpaşa Belediyespor voleybol takımı yeni sezon çekimleri için kamera karşısında
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Muratpaşa Belediyespor voleybol takımı yeni sezon çekimleri için kamera karşısında

Muratpaşa Belediyespor voleybol takımı yeni sezon çekimleri için kamera karşısında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, fotoğraf çekimleri için kamera karşısına geçti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, fotoğraf çekimleri için kamera karşısına geçti. Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekimlerde sporcular ve teknik heyetin neşeli tavırları dikkat çekti.

Şampiyonluk hedefiyle Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inden mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Muratpaşa'nın Sultanları, günde çift antrenmanla sezona hazırlanırken Slovak milli oyuncu Miroslava Kijakova da takıma dahil oldu. Sezonu, 10 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Fethiye Bahçeşehir Koleji maçıyla açacak olan Muratpaşa'ın Sultanları, yoğun antrenman programı arasında sosyal medya, internet sitesi ve diğer dijital platformlarda kullanılacak fotoğrafları için kamera karşısına geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılan çekimler, oldukça neşeli bir ortamda geçerken sporcular ve teknik heyet birbirinden eğlenceli ve iddialı pozlar verdi. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyespor voleybol takımı yeni sezon çekimleri için kamera karşısında
Muratpaşa Belediyespor voleybol takımı yeni sezon çekimleri için kamera karşısında
Muratpaşa Belediyespor voleybol takımı yeni sezon çekimleri için kamera karşısında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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