Muratpaşa Belediyespor'un rakibi İstanbul Büyükşehir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muratpaşa Belediyespor'un rakibi İstanbul Büyükşehir

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Muratpaşa Belediyespor'un rakibi İstanbul Büyükşehir

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 20'nci hafta maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 20'nci hafta maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 43 puanla 1'inci sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Sigorta Shop kadınlar voleybol liginde 16 galibiyet 2 mağlubiyet alan Muratpaşa'nın Sultanları İstanbul deplasmanından galip gelerek 22-24 Mart'ta oynanacak play-off karşılaşmalarına lider olarak katılmayı hedefliyor. Karşılaşma, 5 Mart Cumartesi Hidayet Türkoğlu stadyumunda oynanacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Muratpaşa, İstanbul, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title