Muratpaşa Belediyespor, kupa maçlarında iddialı
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Kastamonu Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
15.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:12
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Kastamonu Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salı günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı iki lig maçından da galibiyetle ayrılan Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'in namağlup tek takımı Kastamonu Belediyespor karşısında sürprize imza atmak istiyor.
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Kaynak: AA