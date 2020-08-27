HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonu Antalya'nın Süper Lig'deki ikinci temsilcisi Konyaaltı Belediyespor maçıyla açacak olan Muratpaşa Belediyespor'da antrenör Sertan Sarpaş, sert savunma yapan, hızlı oynayan bir takım olmak için çalıştıklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
27.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:33

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonu Antalya'nın Süper Lig'deki ikinci temsilcisi Konyaaltı Belediyespor maçıyla açacak olan Muratpaşa Belediyespor'da antrenör Sertan Sarpaş, sert savunma yapan, hızlı oynayan bir takım olmak için çalıştıklarını belirtti.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı 27 Eylül'de başlayacak Süper Lig hazırlıklarını sürdürürken antrenör Sarpaş, hafta başı Ankara'da gerçekleştiren fikstür çekimini değerlendirdi. Yeni sezonun covid-19 pandemisinin etkisini azalttığı, insanlığın normalleşmeye döndüğü bir dönem olması temennisinde bulunan Sarpaş, "Türkiye liglerinde oynayan her sporcuya ve takıma sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

Muratpaşa Belediyespor'un geleceğin yıldızlarını ortaya çıkaracak bir yapılanma içinde 20 yaş ortalamasına sahip bir takım olarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Sarpaş, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal başta olmak üzere Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü yönetimine, belediyemiz Spor İşleri Müdürlüğümüze ve hentbol şube sorumlularımız Özcan Yılmaz ve Ahmet Öztürk'e teşekkür ederiz. Bize pandemi döneminde iyi bir çalışma ortamı oluşturdular. 20 Temmuz'da bir araya gelen takımımızla bugüne gerçekleştirdiğimiz kadar 41 antrenmanda ve 4x4 Spor Merkezi'ndeki hocalarımızla kuvvet gelişimi, aerobik ve anaerobik dayanıklılık gelişimi, sürat, çeviklik ve çabukluk içeren çalışmalar gerçekleştirdik. Salonda ise kazandığımız bu yetileri sahaya yansıtacak çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyoruz."

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonu, 27 Eylül'de, Pazarspor'un isim hakkını alarak Antalya'nın Süper Lig'deki ikinci takımı olan Konyaaltı Belediyesi maçıyla açacaklarını belirten Sarpaş, "Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'yle oynadıktan sonra zorlu bir sürece gireceğiz. Önce Avrupa kupası maçımızı oynayıp sırasıyla Yenimahalle, Yalıkavak, İzmir Büyükşehir ile yoğun bir tempoda maç trafiğimiz olacak" dedi.

Bu sezon hedeflerinin sahada sonuna kadar mücadele eden, her saniye maçı isteyen, sert savunma yapan hızlı oynayan bir takım olmak olduğunu dile getiren Sarpaş, "Tabi ki, Avrupa Kupası'nda da Türkiye'yi en iyi biçimde temsil edip ilerlemek istiyoruz. Türkiye liginde örnek bir takım olup gençlerimize güvenerek, yatırım yaparak başarılı olacağımızı göstermek istiyoruz. Biz Türk hentbolunun markasıyız, biz Türk hentbolunun geleceğiyiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi Dünya
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Magazin
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
El freni inik unutulan araç denize uçtu 3. Sayfa
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
İngiliz uçak üreticisi Rolls-Royce 5,4 milyar sterlin zarar açıkladı
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
DSÖ Başkanı, salgında herkesin göz ardı ettiği sağlık sorununa dikkat çekti: Koronavirüs milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
İtiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: Şark kurnazlığı şeklinde değerlendiriyoruz
İtiraz başvurusu reddedilen Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert yanıt: Şark kurnazlığı şeklinde değerlendiriyoruz
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı
Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Onur Saylak Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 01:00:32. #1.14#
title