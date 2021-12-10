Muratpaşa Belediyespor Göztepe ile karşılaşacak

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 10. haftasında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak.

Ligde sadece bir mağlubiyeti bulunan Antalya ekibi, Göztepe deplasmanında da galip gelerek haftayı kayıpsız geçmek istiyor.

Antrenör Ali Kamberoğlu, yaptığı açıklamada, "Önemli ve zor bir deplasmanda mücadele edeceğiz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Kazanmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Güzel bir sonuçla Antalya'ya dönmek istiyoruz. Takımda sadece Gülbahar'ın sakatlığı bulunuyor. Bu karşılaşmada ondan yoksun olacağız. Ama biz gücümüzü biliyoruz. Bu maçı kazanarak taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." dedi.

Karşılaşma, 12 Aralık Pazar saat 17.30'da İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak. ???????

AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri

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