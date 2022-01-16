Muratpaşa'nın Sultanları, Fenerbahçe Terrazzo'yla karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muratpaşa'nın Sultanları, Fenerbahçe Terrazzo'yla karşılaşacak

Muratpaşa'nın Sultanları, Fenerbahçe Terrazzo'yla karşılaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde, ikinci yarıya 3-0'lık Fethiye Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle başlayan Muratpaşa, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo'yla karşı karşıya gelecek.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde, ikinci yarıya 3-0'lık Fethiye Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle başlayan Muratpaşa, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo'yla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 19 Ocak Çarşamba saat 15.00'te başlayacak.

Muratpaşa'nın Sultanları, Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde bu hafta İstanbul deplasmanında sahaya çıkacak. Ligin 13'üncü hafta maçında Muratpaşa, ilk yarıda 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe Terazzo'yla karşı karşıya gelecek. 19 Ocak Çarşamba, saat 15.00'te başlayacak karşılaşma TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanacak. Muratpaşa'nın Sultanlarının deplasmanda karşılayacağı Fenerbahçe Terrazzo, 9 puanla 11'inci sırada yer alıyor. Kendi evinde hiç maç kaybetmeyen Muratpaşa ise 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesyor, İstanbul deplasmanı da kayıpsız atlatıp liderliğini sürdürmek isterken sakatlıkları devam eden takımın smaçörü Gülbahar Akgül Karagöz bu hafta takımla birlikte çalışmalara başladı. - ANTALYA

Muratpaşa'nın Sultanları, Fenerbahçe Terrazzo'yla karşılaşacak

Mesut Özil yine bildiğimiz gibi! Oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi

Mesut Özil yine bildiğimiz gibi! Oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi

 Eski dostu hakkında yöneltilen soruya İsmail Kartal'dan manidar cevap: Boş kağıda imza attım

Eski dostu hakkında yöneltilen soruya İsmail Kartal'dan manidar cevap: Boş kağıda imza attım

 Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor

Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Sigortashop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde, ikinci yarıya 3-0'lık Fethiye Bahçeşehir Koleji galibiyetiyle başlayan Muratpaşa, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo'yla karşı karşıya gelecek.

title