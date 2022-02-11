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Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş'a konuk oluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muratpaşa Belediyespor, Beşiktaş'a konuk oluyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 17'nci hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 17'nci hafta maçında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma, cumartesi, saat 18.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde geçen hafta lider Karşıyaka'yı 3-0'la geçen Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta Beşiktaş'a konuk oluyor. Ligin ilk yarısında Muratpaşa'nın Sultanları, 3-1 kazandığı maçın rövanşını da alıp ligde liderlik iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılama öncesi Beşiktaş, 25 puanla ligde 6'ncı sırada yer alırken Muratpaşa Belediyespor 35 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Karşılaşma, 12 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Muratpaşa, voleybol, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Haberler

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