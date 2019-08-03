Muratpaşa Belediyesinin pazarlarına kurbanlıklar gelmeye başladı

Muratpaşa Belediyesinin hazırladığı satış alanlarına kurbanlık hayvanlar getirilmeye başlandı. Kurbanlık hayvanlar, Muratpaşa Belediyesi veterinerince kontrol edilerek, satış alanlarına alınıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıklarını hızlandıran Muratpaşa Belediyesinin belirlediği satış alanlarına kurbanlık hayvanlar getirilmeye başlandı. Mehmetçik Mahallesi Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ile Ermenek Mahallesi Aycan-1 Sokak olmak üzere iki satış alanına getirilmeye başlanan kurbanlık hayvanlar, Muratpaşa Belediyesi veterinerlerince kontrol edildi.

Ücretsiz kesim alanları

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent yaşayanlarının huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli önlemleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Belediye olarak, ücretsiz kurban kesim hizmeti de vereceklerini belirten Başkan Uysal, "444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi'nden randevu alan komşularımız, ATSO karşısı ve Ermenek Mahallesi'ndeki satış alanlarında, kurbanlarını ücretsiz kestirebilecek" diye konuştu.

Kendileri kesmek isteyenler için 3 ayrı merkez

Muratpaşa Belediyesi, bununla birlikte kurbanlarını kendi kesmek ya da kestirmek isteyenler için de ilçenin 3 ayrı noktasını kesim alanı olarak belirledi. Konuksever, Cumhuriyet, Bayındır Mahalleleri kapalı pazar yerlerinde özel kesim alanı oluşturuldu.

"Veterinerlerden kontrol"

Muratpaşa Belediyesi Veterinerlerinden Karoğlu, "Muratpaşa belediyemize ait kurban kesim noktalarında kurbanlık kesim noktalarında her yıl olduğu gibi rutin kontrollerimize yapmaktayız. Hayvanların hamile olup olmadığına dikkat ederek genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Hayvanların küpeli olup olmadıklarını da dikkat ediyoruz. Bu şekilde hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların bir nebze önüne geçmeye çalışmaktayız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA