Muratpaşa Belediyesinin maske üretimi sürüyor

Muratpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında kullanılan koruyucu maske üretimini sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında kullanılan koruyucu maske üretimini sürdürüyor.

Üretimin devam ettiği Meslek Edindirme, Eğitim ve Sanat Toplulukları (MEST) merkezini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da ziyaret etti.

Kurs merkezi öğretmeni Ayşe Yuvalı'dan bilgi alan Uysal, dikiş makinesinin başına geçip maske dikti.

Uysal, burada yaptığı açıklamada, 510 bin nüfuslu ilçede herkese maske ulaştırmak için gayret ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA