Muratpaşa Belediyesinden kısa kısa

02.11.2019 16:40

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı Konserve Koyu ve Erenkuş falez plajlarında gerçekleştirilen su jimnastiği kursu havaların soğumasıyla havuza geri döndü.

Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kursa, aralarında yerleşik yabancılarının da bulunduğu farklı yaş gruplarından çok sayıda kadın katılıyor.

Kurs, pazartesi hariç hafta içi her gün 15.00 -16.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor

Yaşlı Meclisi üyeleri belirleniyor

Muratpaşa ilçesinde, 60 kişilik yaşlı meclisi üyeleri, 8 Kasım Cuma günü çekilecek kurayla belli olacak.

Türkiye'de bir ilk olacak Yaşlı Meclisi'nde yer almak için 224 kişi başvurdu. 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerinden oluşacak mecliste eşit sayıda kadın ve erkek üye yer alacak. 60 kişilik meclisin üyeleri kurayla belirlenecek. Kura çekimi, 8 Kasım Cuma 14.00'de Falez 2 Park'ta bulunan Yaşlı Evi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA