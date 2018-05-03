Muratpaşa Belediyesinden Çöp Konteyneri Satışı

Muratpaşa Belediyesince üretimi yapılan çöp konteynerlerinden 4 belediyeye 149 bin 750 liralık satış gerçekleştirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen faydalı model patentine sahip yeraltı çöp konteyneri sistemi, Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyesinde yapılıyor.

Yürütülen çalışmalarla ilçe genelinde 3 bin 485 konteyner yeraltına alınırken, üretim fazlası 149 bin 750 liralık konteynerin de satışı gerçekleştirildi.

Gazipaşa Belediyesine, Korkuteli Belediyesine, Çumra Belediyesine ve Avanos Belediyesine satış gerçekleştirildi.

Öte yandan 19 bin 850 lira tutarındaki yeraltı ve yer üstü konteynerse Girne'ye hediye edildi.