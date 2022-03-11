Muratpaşa Belediyesi voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor - Haberler

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Muratpaşa Belediyesi voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Muratpaşa Belediyesi voleybol takımı, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ni lider olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi'ne çıkacağına inandığını söyledi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ni lider olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Voleybol Takımı'nın Sultanlar Ligi'ne çıkacağına inandığını söyledi.

Başkan Uysal ve kulüp başkanı Özcan Yılmaz, kadın voleybol takımının antrenmanını ziyaret eti.

Antrenmanın ardından Uysal ile Yılmaz, sporcular ve teknik heyetle şampiyonluk pastası kesti.

Uysal, takımın kapasitesini yüzde 100 bir şekilde sahaya yansıtarak play-off mücadelelerinden başarıyla çıkacağına inandığını belirterek, "Kapasitemiz Sultanlar Ligi'ne çıkabilecek durumda." dedi.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Ümit Uysal, Muratpaşa, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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