Muratpaşa Belediyesi tam kapanma sürecine hazır
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Muratpaşa Belediyesi tam kapanma sürecine hazır

Muratpaşa Belediyesi tam kapanma sürecine hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın saat 19.00 itibariyle başlayacak tam kapanma süreci öncesi belediyenin aşevi ve gıda deposunda incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın saat 19.00 itibariyle başlayacak tam kapanma süreci öncesi belediyenin aşevi ve gıda deposunda incelemelerde bulundu. Başkan Uysal, sürece ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Her yer kapalı olabilir ama belediye açık olacak" dedi.

Başkan Uysal, covid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma öncesi belediyenin aşevi ve gıda depolarında incelemelerde bulundu.

"Aşevini inceledi"

Sabah servisi öncesi aşevini ziyaret eden Başkan Uysal, yetkilerle 17 günlük planlamayı son kez değerlendirdi. Süreçte yaşanabilecek olağanüstü durumlara karşı istisnasız herkesin hazırlıklı olmasını isteyen Başkan Uysal, gıda deposunda da incelemelerde bulunurken Ramazan ayında ihtiyacı olan ailelere ulaştırılan gıda paketlerini de kontrol etti.

Başkan Uysal, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bir şehrin medeniyet düzeyini o şehrin en yoksul, en zor durumda olan kesimlerinin yaşamının toparlanmasıyla belirlendiğini söyledi. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemide toplumun bütün kesimlerinin zorluk çektiğini ama temel gıdaya dahi ulaşmakta sorun yaşayan insanlarını bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Onlarla dayanışma içinde olmamız lazım" dedi.

"Hazırız"

Muratpaşa Belediyesi aşevinin, bu anlamda, tüm yıl faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Uysal, " B"u dönemde aşevimizin faaliyetleri çok daha önemli. Hem ekonomik açıdan gıdaya ulaşamayanlar hem fiziksel hem yaş hem de farklı nedenlerle gıdaya ulaşamayan insanlarımızın yanında olacağız. Bütün ekibimizle hazırız. Her yer kapalı olabilir ama belediye açık olacak" diye konuştu.

"Komşularımızın yanındayız"

Tam kapanma öncesi yapılan çalışmalarla, aşevi kapasitesinin ihtiyaç olduğu anda 4-5 katına çıkabilecek noktaya getirdiklerini anlatan Başkan Uysal, "Hem bütçe hem de kapasite hazırlığımız var. Gıda paketleri noktasında komşularımızın bağışları devam ediyor. Bağışlara ihtiyacımız var ama belediye bütçesinden takviye ederek ihtiyacı olan komşularımıza ulaşmak için hazırız" şeklinde konuştu. Bununla birlikte evde bakım hizmetlerinin süreçte aksamadan devam edeceğini belirten Başkan Uysal, "Süreçte komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyesi tam kapanma sürecine hazır
Muratpaşa Belediyesi tam kapanma sürecine hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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