Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır

Muratpaşa Belediyesi, yarın başlayacak Ramazan ayı boyunca mahallerde pide dağıtımının yanı sıra, iftar saatinde evinde olamayan esnafa da iftar paketleri ulaştıracak.

Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu
Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu
Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına 'sıcak duş' uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor
Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor

Muratpaşa Belediyesi, yarın başlayacak Ramazan ayı boyunca mahallerde pide dağıtımının yanı sıra, iftar saatinde evinde olamayan esnafa da iftar paketleri ulaştıracak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak, dayanışmanın ve paylaşmanın vesilesi Ramazan ayını geçmiş yıllarda mahallelerde kurulan iftar soflarında bir ve beraber olarak idrak ettiklerini söyleyen Başkan Uysal, ilk kez geçen yıl Covid-19 nedeniyle bu sofraları kuramadıklarını belirtti. Başkan Uysal, bu yıl da aynı koşulların devam ettiğini söyledi.

Başkan Uysal, dayanışmanın ve paylaşmanın ayında, bu yıl ihtiyacı olan ilçe sakinlerine, Ramazan pidesi ulaştıracaklarını söyledi. Başkan Uysal, bununla birlikte iftar saatinde evinde olamayan esnafa da iftar paketi dağıtacaklarını dile getirirken belediye aşevinin ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaştırmaya devam edeceğini, gıda desteklerinin süreceğini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi Ramazan ayı boyunca 220 bin pide dağıtacak. Pideler, Antalya Fırıncılar Odası'yla birlikte yapılan çalışan sonucunda ilçedeki fırınlardan alınacak. Pide dağıtımı, Yenigöl, Güzelbağ, Ermenek, Yeşilova, Tarım, Kırcami, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Kızıltoprak, Yenigün, Yüksekalan, Etiler, Konuksever, Kızılarık, Sedir, Dutlubahçe, Cumhuriyet mahallelerinde belirlenen noktalardan hafta içi her gün dağıtılacak.

Bununla birlikte, her gün değişecek bir ana noktadan da dağıtım yapılacak. Ramazan'ın ilk günü için Aydın Kanza Parkı ana dağıtım noktası olarak belirlendi. Ayrıca, esnaf için iftariyelik dağıtımı da yarın Çallı Kavşağı - Güllük PTT arasında gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Hande Ataizi Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:51:14. #1.15#
title