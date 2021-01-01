Muratpaşa Belediyesi'nden Yörük kültürüne katkı
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Muratpaşa Belediyesi'nden Yörük kültürüne katkı

01.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:21
Muratpaşa Belediyesi'nden Yörük kültürüne katkı

Muratpaşa Belediyesi, geçmiş yıllarda Yörük kültürü üzerine gerçekleştirilen çalıştaylarda bilim insanlarının yaptıkları sunumları ve araştırmaları kitap haline getirdi.

Muratpaşa Belediyesi, geçmiş yıllarda Yörük kültürü üzerine gerçekleştirilen çalıştaylarda bilim insanlarının yaptıkları sunumları ve araştırmaları kitap haline getirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, iki cilt halinde basılan "Yörük Araştırmaları" kitabının belediyenin yapmış olduğu çalışmaların önemli bir halkası olduğunu, bu eser sayesinde Yörük kültürünün geleceğe çok şey söyleyeceğini belirtti.

Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) ile gerçekleştirilen çalıştayların sonucunda böyle bir kitap çıkardıklarını aktaran Uysal, "Bu kültüre zenginlik katan insanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki, Yörük kültürünün geleceğe söyleyeceği çok şey var, yeni kuşaklarımıza doğru şeyler söylüyor. Bu anlamda yerelden evrensele Yörük kültürüyle ilgili çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Yörük kültürünü yaşatmak için daha farklı çalışmalarının da olduğunu anlatan Uysal, "Yörük Araştırmaları" kitabının bu alanda çalışan kişi ve kurumlara ücretsiz olarak ulaştırıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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