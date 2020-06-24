Muratpaşa Belediyesi'nden öğrencilere sınav menüsü Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu YKS'ye girecek gençler için, belediyenin DenizYüzü, DağYakası ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafesinde menü ısmarlıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu YKS'ye girecek gençler için, belediyenin DenizYüzü, DağYakası ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafesinde menü ısmarlıyor. Muratpaşa'da ikamet eden ve sınav giriş belgesi yanında olan gençler, 31 Temmuz'a kadar belediye işletmesi kafelerden ücretsiz sınav menüsünü alabilecek.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu üniversite sınavlarına girecek gençlerin salgın dolayısıyla oldukça stresli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Okulların kapanması, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, değişen sınav tarihi gibi birçok stres faktörünün bu dönemde etkili olduğunu belirten Uysal, şöyle konuştu: "Sınav sonrası, onların bu duygu durumundan bir nebze olsun uzaklaşmalarını sağlamak için Antalya'nın doğa harikası falezlerinin üzerinde bulunan kafelerimizde 31 Temmuz'a kadar devam edecek, basit bir ifadeyle, kampanya yaptık. Esas itibariyle gençlerimize onların yanında olduğumuzu hissettirelim diye düşündük, istedik. Sınavı atlattıktan sonra, ama sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske kullanmayı kesinlikle ihmal etmeden gençlerimiz, arkadaşlarıyla kafelerimizde bir araya gelsinler, birlikte yemek yiyip bu stres dolu dönemin etkisinden kurtulsunlar istedik."

Sınav menüsü kampanyası, Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç nokta olan Bababurnu'nda bulunan Ziya Gökalp Kent Parkı içindeki DenizYüzü, Beydağlarının muhteşem manzarasına sahip Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan DağYakası ve falezlerin üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı bir alanda bulunan Engelsiz Kafe'de geçerli olacak.

Muratpaşa'da ikamet eden gençler, sınav giriş belgelerini göstererek menülerden alabilecek. Kafelerde gençler için hamburgerden pizzaya 10 ayrı menü hazırlandı. Gençler; ücretsiz sınav menülerini, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavın ardından, 31 Temmuz'a kadar üç tesisten herhangi birinden alabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA