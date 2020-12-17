Muratpaşa Belediyesi Kovid-19 görülen binaları dezenfekte ediyor
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Muratpaşa Belediyesi Kovid-19 görülen binaları dezenfekte ediyor

17.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:44
Muratpaşa Belediyesi Kovid-19 görülen binaları dezenfekte ediyor

Antalya'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) vakalarından artış görülmesi üzerine Muratpaşa Belediyesi vaka görülen bin 234 binayı dezenfekte etti.

Antalya'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) vakalarından artış görülmesi üzerine Muratpaşa Belediyesi vaka görülen bin 234 binayı dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Turunç Masa" çağrı merkezini arayan vatandaşlarının taleplerini kapsamında dezenfekte çalışmalarına başladı.

Koronovirüs tespit edilen adresleri belirleyen ekipler, özel kıyafetler giyerek apartman ve sitelerin giriş kapıları, merdiven, asansör ile çocuk oyun parkları olmak üzere birçok ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Ekipler, kasımda bin 500 binayı dezenfekte ederken aralıkta sadece 15 gün içinde bin 234 bina dezenfektesini gerçekleştirdi.

Dezenfekte edilen bir sitesinin yöneticisi Ahmet Hamamcıoğlu, Antalya'da vakaların artmasıyla birlikte site sakinleri arasında da Kovid-19 vakalarının görülmeye başladığını kaydetti..

Vaka sayılarının artmasını önlemek için siteyi dezenfekte etme kararı aldıklarının belirten Hamamcıoğlu, "Belediyeyi aradık geldiler, her yeri dezenfekte ettiler. Dezenfekte işlemi, psikolojik olarak da bizi rahatlattı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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