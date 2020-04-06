Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekecek
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Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Güncel

Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekecek

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, koronavirüs salgınının gelecekte bir gıda krizini ortaya çıkartabileceğini belirterek, mülkiyet sorunu olmayan belediye uhdesindeki alanlarda yarın itibarıyla mısır ekimine başlayacaklarını açıkladı.

06.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:26
Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekecek

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, koronavirüs salgınının gelecekte bir gıda krizini ortaya çıkartabileceğini belirterek, mülkiyet sorunu olmayan belediye uhdesindeki alanlarda yarın itibarıyla mısır ekimine başlayacaklarını açıkladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal, pandemi ilan edilen koronavirüs salgınının gelecekte bir gıda krizini ortaya çıkarabileceğini söyledi. Türkiye'nin Rusya ve Avrasya ülkelerinden hububat ithal ederken salgında bunun durdurulduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Sağlık malzemelerinde ülkelerin birbirinin malzemelerine tasallut ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Gıdada benzer bir şey yaşanma ihtimalini görüyoruz. Ülkeler ihtiyaç fazlası olduğu kanıtlanana kadar gıda satmayacaktır. Bu çok açık" diye konuştu.

Muratpaşa her ne kadar Antalya'nın en kentleşmiş bölgesi olsa da doğru şeylerin ifade edilmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: "Acilen, mevsim geçmeden ekim yapsak çok iyi olur. Bu Muratpaşa Belediyesi'ne mi düşer? Evet, duyarlı olan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına düşer. Biz de 'Muratpaşa'mızdaki boşluklara mısır ekelim' dedik. Mısır, ekim süresi geçmemiş ürünler içinde unu ve ekmeği yapılan tek ürün. Türkiye'nin 7 bölgesinde ekilebiliyor ve verim alınabiliyor. Dolayısıyla süre geçmeden, yarın biz mısır ekimine başlayacağız. Mülkiyet sorunu olmayan, belediye uhdesinde belli bir sayıda arsaya ekimi gerçekleştireceğiz."Bunun bir koronavirüs tedbiri olduğunun altını çizen Başkan Uysal, üretilen mısırı un haline getirip belediyenin aşevinde kullanmayı planladıklarını aktardı. Uysal, "Ama daha önemlisi, 'Bunu ekelim' diye ilham vereceğiz. İkisi de önemli. Aslında Türkiye'mizde çiftçilerimize, yarı kentleşmiş bölgedeki insanlarımıza ilham vermeye, çağrıda bulunmaya çalışacağız. Bu da bir tedbirdir" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, mısır ekimiyle ilgili olarak yarın belediye binasında konuyla ilgili sivil toplum örgütleriyle toplantıda bir araya gelecek. Toplantının ardından saat 12.00'de ilk ekim için planlanan Güzeloba Mahallesi 2296 – 2270 ve 2262 sokakları kesişiminde bulunan park alanında inceleme gerçekleştirilecek.


Kaynak: DHA

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