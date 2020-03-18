Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale şehitlerini andı Muratpaşa Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde belediye fuayesinde buluştu.

Muratpaşa Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde belediye fuayesinde buluştu. Şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyan Muratpaşa çalışanları, 'Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitleri unutmadı. Mesai bitimine dakikalar kala, müdürlüklerinden çıkarak kat balkonlarında buluşan belediye çalışanları, Çanakkale şehitleri nezdinde tüm şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte günün ilk saatleriyle birlikte Antalya'nın önemli noktalarında virüs salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapan Muratpaşa Belediyesi dezenfekte ekibi de yer aldı.

Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, Muratpaşa Belediyesi çalışanlarının tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgıyla mücadele ettiğini belirterek "Komşularımızın sağlığı için gece gündüz çalışırken bizlere vatanımızı kazandıran atalarımızı da unutmuyoruz. Bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

Sarı'nın konuşmasının ardından belediye çalışanları Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA