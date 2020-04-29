Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı
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Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde edindiği deneyimleri, çalışmalarını Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği koordinatörlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda anlattı.

Muratpaşa Belediyesi çalışmalarını anlattı
29.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:04

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde edindiği deneyimleri, çalışmalarını Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği koordinatörlerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda anlattı.

Çalışmaları, belediye adına Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Muratpaşa Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Emin Sözen'in video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda anlatıldı. Toplantıya, Bandırma, Mudanya, Kadıköy, Tepebaşı, Bilecik, Adalar ve Çankaya belediyeleri koordinatörlerinin yanı sıra birlik danışma kurulu üyeleri katıldı.

Sözen, belediye olarak, Muratpaşa'nın Antalya'nın günlük kent hayatının merkezi olması, sahip olduğu turizm potansiyeli ve 16 bin 263 yerleşik yabancı nüfusuyla salgın sürecini pandemi haline gelmeden izlemeye başladıklarını söyledi. Bu noktada Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öngörü ve değerlendirme ve müdahalelerinin bu zorlu döneme belediyenin uyum sağlamasını kolaylaştırdığını aktaran Sözen, Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta doğrulanmasının ardından adımları hızla atmaya başladıklarını belirtti.

Her eve maske dağıtıldı

Sözen, ilk olarak Belediye Başkanı Uysal'ın talimatıyla, ilçe belediyelerinin görevi olmamasına rağmen, caddeler, sokaklar ve kamu kurumlarında dezenfekte çalışmalarına başlarken belediye içinde de ciddi bir yapılanma gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir yandan genel kamu yönetiminin aldığı önlemleri en etkin şekilde uygulanmasını sağlarken diğer yanda mücadelede boşluk hissedilen her alanda Muratpaşa Belediyesi olarak var olduklarını aktaran Sözen, 750 bin yıkanabilir ve yüzde yüz pamuklu kumaştan imal edilen maskeleri 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı her eve ve esnafa dağıtıldığını söyledi.

Sözen, bununla birlikte belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) 3 boyutlu yazıcıların da desteğiyle siperlikli yüz maskesi üretilerek başta sağlık çalışanları olmak üzere riskli meslek guruplarına dağıtıldığını aktardı. Sözen, şu ana kadar dağıtılan yüz koruyuculu siperlikli maske sayısının 40 bin civarında olduğunu söyledi.

Ozon odası kuruldu

Salgının yaratabileceği olası gıda sıkıntısına dikkat çekmek ve üretimi teşvik etmek içinde de park ve boş alanları birer tarlaya dönüştürerek 70 dönüm alanda mısır ekimi yapıldığını da sözlerine ekleyen Sözen, dezenfekte çalışmalarının ise 11 Mart'tan bugüne 10 arazözle desteklenen 75 kişilik bir ekip tarafından kapsamlı olarak yürütüldüğünü belirtti. Sözen, ayrıca, belediye çalışanları ile belediyeye gelen vatandaşların sağlığı için de, hizmet binası girişine bireysel dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla ozon odası kurulduğunu vurguladı.

Komşu dayanışma sistemi

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi AŞ evinin kapasitesini sürekli arttırarak Ramazan ayıyla birlikte 3 bin 100 kişiye günlük sıcak yemek ulaştıran bir noktaya getirildiğini belirten Sözen, evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan, salgın dolayısıyla zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek için Komşu Dayanışma Sistemi'nin de devreye alındığını söyledi. Sözen, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması komsumeclisi.com üzerinden işleyen sistemi uygulamak isteyen 2 belediyenin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Evde bakım güçlendirildi

Türkiye genelinde belli yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 510 bin nüfuslu Muratpaşa'nın yüzde 35'ini doğrudan ilgilendirdiğini belirten Sözen, bu bağlamda 2'si ambulans olmak üzere 5 taşıt, 1 doktor ve 6 hemşire olmak üzere 20 kişilik bir ekiple bu çalışmalarını sürdürürken evde bakım servisine de 20 kişilik bir ekip daha ekleyerek toplam 40 personelle hizmete devam ettiklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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