Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı - Haberler
Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı dolaşarak yıkanabilir maske dağıtımı devam ediyor.

06.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:15
Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 510 bin nüfuslu ilçede kapı kapı dolaşarak yıkanabilir maske dağıtımı devam ediyor. Hafta sonu başlayan dağıtımlarda üç gün içinde 5 mahallede 80 bin nüfusa ulaşıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, 137 bin eve kapı kapı gerçekleşen dağıtımların bu hafta içinde tamamlanacağını belirtti.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüsle mücadelede kapsamında ücretsiz yıkanabilir maskenin dağıtımı devam ediyor. Dağıtım için maskeleri, eldivenleri ve tulumlarıyla tam donanımlı 250 kişilik ekip kuran Muratpaşa Belediyesi, şu kadar Etiler, Dutlubahçe, Konuksever, Sedir ve Yenigün mahallelerinde yaklaşık 80 bin nüfusa ulaştı. Başkan Uysal, Yenigün Mahallesi'ndeki dağıtım için günün erken saatlerinde mahallenin kapalı pazar yerinde bir araya gelen ekipleri denetledi. Başkan Uysal, salgınla mücadelede maske takma zorunluğunu noktasına gelineceğini çok önceden tahmin ettiklerini söyledi. Dünyadaki gelişmeleri, verilen mücadeleyi yakından takip ettiklerini belirten Başkan Uysal, bu nedenle Muratpaşa'da herkese maske sağlayacak bir çalışmaya yaklaşık 10 gün önce başladıklarını aktardı. Muratpaşa'da 137 bin eve kapı kapı maskelerin bırakılacağını belirten Uysal, Cumartesi başlayan dağıtımı bu hafta içinde tamamlayacaklarını söyledi.

"Türkiye'de ses getirdiniz"

Uysal, "Harika bir iş çıkartıyoruz. Hem insanımızın yaşamını koruyoruz hem elimizi uzatıyoruz hem de gönül alıyoruz. Bu mücadelemiz, bu çabalarımız bütün süreçlerde devam ettiği gibi bu kritik korona salgını sürecinde de devam ediyor. Hafta sonuna kadar bütün evlere maskelerimizi dağıtmış olacağız. Hepimize kolay gelsin. Tebrik ediyorum. Türkiye'de ses getirdiniz. Bütün insanlarımıza örnek oldunuz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Tüm görevliler tulumlarını giyip maske ve eldivenleri taktıktan sonra dezenfekte edilerek dağıtıma çıktı. Muratpaşa Belediyesi'nde ev ev dağıtılan maskeler için ilçe sakinlerinin belediyeye ulaşma ya da internet ortamında bir form doldurma gibi zorunlulukları bulunmuyor. Pamuklu kumaştan yıkanabilir olarak üretilen maskeler üçerli paketler halinde evlerin kapı kollarına asılıyor ve sonrasında kapı zili çalınarak maske bırakıldığından ev sakinleri haberdar ediliyor. Paketlerde maskenin nasıl kullanacağının da yazılı olarak yer alırken apartman girişine kapılara maske konulduğunu belirten çıkartmalar yapıştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli? Haberler
Uzman Diyetisyen yanıtladı: Koronaya karşı hangi besinler tüketilmeli?
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
Koronaya karşı İstanbul'da görülmemiş önlem! Sosyal medyaya düştü Haberler
Koronaya karşı İstanbul'da görülmemiş önlem! Sosyal medyaya düştü
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'BİZDEN' isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Korona nedeniyle şehir değiştiremeyen damat, gelini üst geçitten aldı
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Cami avlusunda kıyafet çekimi yapan kız kardeşlere polis ekipleri müdahale etti
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs salgınında son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Pınar Deniz Kerem Alışık Haluk Levent Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Tamer Tuna Rüştü Reçber Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Kaza Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Muratpaşa Belediyesi 3 günde 80 bin kişiye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:32:45. #1.15#
title