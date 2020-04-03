Muratpaşa Belediyesi 13 bin 850 siperlikli maske dağıttı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ürettikleri 13 bin 850 siperlikli maskenin başta sağlık çalışanları olmak üzere risk taşıyan meslek gruplarına dağıtıldığını bildirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ürettikleri 13 bin 850 siperlikli maskenin başta sağlık çalışanları olmak üzere risk taşıyan meslek gruplarına dağıtıldığını bildirdi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitimi sınıflarında 3 boyutlu yazıcılarla başlanan siperlikli maske üretiminin, belediyenin eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerce sürdürüldüğünü belirtti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek verdiklerini ifade eden Uysal, "Fark ettik ki yüz koruyucu siperlikli maske ihtiyacı da çok yoğun. Hep beraber bütün öğretmenlerimiz ile belediyemiz bünyesinde bulunan eğitimci arkadaşlarımızla üretime giriştik ve o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Günlük üretimde 2 bin 500'ü yakaladık 3 bine doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA