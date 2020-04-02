Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'dan, "maske kullanalım" çağrısı Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Dışarı çıkmak zorundaysak maske takalım." çağrısında bulundu.

Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Dışarı çıkmak zorundaysak maske takalım." çağrısında bulundu.

Uysal, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgını dolayısıyla illerdeki vaka ve vefat sayılarını ilk kez açıklamasının ardından belediyede oluşturulan kriz masasıyla durum değerlendirmesinde bulunduklarını belirtti.

Dünyada koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Uysal, "İnsanların sokağa çıkmadığı, el hijyenine çok dikkat ettiği, sosyal mesafenin korunduğu ama dışarı çıkmak zorunda ise muhakkak maskeyle çıkıldığı birtakım ülkeler başarılı oluyorlar." ifadesini kullandı.

Salgının yayılmasını önlemede evden çıkmamanın, sosyal mesafenin korunmasının ve el hijyenine dikkatin birinci derecede önemli olduğunu aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkacaksak, özellikle Muratpaşa gibi yoğun nüfusa sahip yerlerde bulunacaksak, maskeyle çıkalım. Maskeliyken dahi sosyal mesafe ve hijyenden ödün vermeyelim. Dünyada bunu yapanların başarılı olduğunu gözlemliyoruz. O nedenle biz bütün komşularımıza diyoruz ki, 'Sokağa çıkmıyoruz, el hijyenimize ve sosyal mesafemize çok dikkat ediyoruz ve mecbursak, ille de sokağa çıkıyorsak muhakkak maske takıyoruz. Ben seni koruyayım, sen beni koru."

Kaynak: AA