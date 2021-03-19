Muratpaşa Avrupa yolundaki engeli aşmak için hazırlanıyor
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Muratpaşa Avrupa yolundaki engeli aşmak için hazırlanıyor

19.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:42
Muratpaşa Avrupa yolundaki engeli aşmak için hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 27 Mart'ta, Avrupa kupalarına kalma yolunda kader maçına çıkacağı Üsküdar karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 27 Mart'ta, Avrupa kupalarına kalma yolunda kader maçına çıkacağı Üsküdar karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında kendi sahasında oynayacağı Üsküdar maçı hazırlıklarına devam ediyor. Paşanın Melekleri, Milli Takım kampları nedeniyle lige verilen arayı günde çift antrenmanla değerlendiriyor. Muratpaşa'da, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Cansu Akalın ve Milli Takım kamplarında bulunan 6 oyuncusu dışında eksik bulunmuyor. Ligde 19 puanla 6'ncı sırada yer alan antrenör Kadir Ayar'ın öğrencileri, 27 Mart Cumartesi günü kendi sahasında 23 puanla lig 4'üncüsü olan Üsküdar Belediyesi'ni konuk edecek. Paşa'nın Melekleri, Avrupa yolundaki kader maçında Üsküdar engeli aşıp iddiasını son ana kadar sürdürmek istiyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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