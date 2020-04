Muratpaşa 13 bin 850 adet siperlikli maske dağıttı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) devam eden yüz koruyucu siperlikli maske üretim çalışmalarına katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) devam eden yüz koruyucu siperlikli maske üretim çalışmalarına katıldı. Günlük 2 bin 500 civarında bir üretime ulaştıklarını belirten Başkan Uysal, 13 bin 850 maskenin başta sağlık çalışanları olmak üzere risk taşıyan meslek gruplarına dağıtıldığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim sınıflarında kullandığı 3 boyutlu yazıcılarla başladığı siperlikli maske üretimi, belediyenin eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerce sürdürülüyor. Merkezde bir yanda üç boyutlu yazıcılar çalışırken öğretmenler de hazır malzemelerden yüz koruyucu siperlikli maske üretiyor. Başkan Uysal da ASSİM'de, Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurs merkezlerinden üniversite hazırlık kurslarına görevli öğretmenlerle birlikte sağlık çalışanları ve virüsle mücadelede sokakta çalışan ekipler için virüsten korunmada hayati öneme maskenin yapımına katıldı. ASSİM'de sürekli oturarak maske üreten eğitimcilerin bağışlık sistemini desteklemek için c vitamini yönünden zengin meyve de ikram eden Başkan Uysal, belediye olarak bir kriz yönetimi planı içinde çalıştıklarını söyledi.

"Hedef günlük 3 bin üretim"

Bu mücadelede boşluk hissedilen her noktada Muratpaşa Belediyesi olarak var olmaya çalıştıklarını belirten Uysal, "Fark ettik ki, yüz koruyucu siperlikli maske ihtiyacı da çok yoğun. Hep beraber bütün öğretmenlerimiz ile birlikte belediyemiz bünyesinde bulunan eğitimci arkadaşlarımızla üretime giriştik ve o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden talep var. Bütün hastanelerimizden, sağlıkla ilgili çalışan her yerden talep var. Sağlık çalışanlarımıza bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Günlük üretimde 2 bin 500'ü yakaladık 3 bine ne doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar" ifadelerinde bulundu.

"Her yere ulaştırılıyor"

Muratpaşa Belediyesi, şu ana kadar 13 bin 850 yüz koruyucu siperlikli maskeyi Antalya Eğitim ve Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Devlet, Gazipaşa ve Kepez Devlet hastanelerinin de bulunduğu Serik'ten Elmalı, Kaş, Aksu ve Demre'ye çok sayıda sağlık kurumuna teslim etti. Döşemealtı ve Konyaaltı belediyelerine de destekte bulunan Muratpaşa, İlçce Kaymakamlığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne de kendi ürettiği yüz koruyucu siperlikli maskelerden verdi. Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, il genelinde çok sayıda aile sağlık merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu'na da maske sağlarken Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne maske ulaştırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA