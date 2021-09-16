Muratlı İlçesinde Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı faaliyet programı kapsamında il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Muratlı ilçesinin Kepenekli Mahallesi - Süleymanpaşa ilçesinin Gündüzlü Mahallesi ve Gündüzlü Mahallesi ile Çevre Yolu arası bağlantı yollarında başlayan sathi kaplama yol yapım çalışması tamamlandı. 7400 metre uzunluğa, 6, 5 metre genişliğe sahip yolda toplamda 48. 100 m2'lik sathi kaplama yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kentimizin ulaşım kalitesini arttıracak önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeden devam edeceğiz. Yapımını tamamladığımız yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

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