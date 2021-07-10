Muratlı esnafı "Özyürek ile devam" dedi
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Muratlı esnafı "Özyürek ile devam" dedi

Muratlı esnafı 'Özyürek ile devam' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde S.S. Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunu yaptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde S.S. Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunu yaptı. Kurulda mevcut Başkan Ali Özyürek ile yola devam kararı verildi.

Divan Başkanı Ali Özer olurken, Kurul ise Mehmet Ali Tez, Kubilay Çankaya ve Eyüp Keskin'den oluştu. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile 3 yıllık bilanço ve gelir gider tabloları okundu. Okunan raporlar müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi. 3 yıllık Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrazı yapıldı.

Genel kurulda konuşan Başkan Ali Özyürek, "Yapmış olduğumuz faaliyetlerde bizleri akladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir pandemi süreci yaşadık. Yaşadığımız pandemi sürecinde esnafımız çok zorluklar çekti. Bizler burada siyasi parti ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Kooperatif olarak da sizlere destek olmaya çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen neyse onu yapacağız. Yeni dönem için bizleri tekrardan seçtiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre içerisinde sizler için nasıl çalıştıysam, yeni dönemde de sizler için tekrar aynı tempoda çalışacağıma namus ve şeref sözü veriyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

TESKOM'un faiz kararı ve ikinci takipteki alacakların yeniden yapılandırılmasına dair gündem maddeleri okunarak oybirliği ile kabul edildi. Kooperatiflerin ana sözleşmesi 66. Madde değişikliği görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. Bir sonraki genel kurulun 3 yıl sonra icra edileceği öğrenildi.

Yönetim, Denetim ve Bölge Birliği'ni temsil edecek kişiler seçildi. Ali Özyürek'e ait tek liste divana takdim edildi. Buna göre, S.S. Muratlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetimi Ali Özyürek, Tamer Yargı, Fatih Varma, İlhan Başer ve Mehmet Güven'den oluştu. Kongreye katılanlar tarafından tebrikler kabul edildi. - TEKİRDAĞ

Muratlı esnafı 'Özyürek ile devam' dedi
Muratlı esnafı 'Özyürek ile devam' dedi
Muratlı esnafı 'Özyürek ile devam' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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