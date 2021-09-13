Muratlı'da trafik denetimi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde günlük trafik denetimleri sürerken, kontrol edilen 50 araçtan 3'üne ceza uygulandı.

Denetim gerçekleştiren Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, yaklaşık 50 aracı kontrol etti. 3 araca toplam 7 bin 28 TL cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin uygunsuz araçlara yönelik çalışmaları aralıksız sürerken, usulsüz uygulamalara devam eden araçların trafikten men edileceği de öğrenildi. Kazaların önlenmesi, sürücü ve yolcuların güvenliğini artırmak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği bilgisi alındı.

Uygulamalar esnasında sürücüler emniyet kemerlerini takmaları hususunda önemle uyarıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri