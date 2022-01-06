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Muratlı'da polisten huzur ve güvenlik denetimi

Muratlı'da polisten huzur ve güvenlik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için denetim gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için denetim gerçekleştirdi.

Muratlı ilçesinde polis ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde genel asayişin, kamu düzeninin, huzur ve güven ortamının sağlanması için denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yol kontrolleri başarı ile noktalandı. Ekipler tarafından şüpheli şahısların GBT sorgusu yapılırken, trafikteki araçlar ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Eksikleri bulunan araçlara idari işlem yapıldı. Uygulamaya giren vatandaşlar ise denetimlerin ilçenin güvenliği ve huzuru için faydalı olduğunu söyledi. - TEKİRDAĞ

Muratlı'da polisten huzur ve güvenlik denetimi

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