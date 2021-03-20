Muratlı'da kaçak tütün operasyonu: 11 kişi yakalandı
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Muratlı'da kaçak tütün operasyonu: 11 kişi yakalandı

20.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:06
Muratlı'da kaçak tütün operasyonu: 11 kişi yakalandı

Tekirdağ'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Kaçak ve sahte kilolarca tütüne de el konuldu.

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takip ve özverili çalışmaları sonuç verdi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Muratlı'da 6 işyerine operasyon düzenlendi. Titizlikle yürütülen operasyon kapsamında işyerlerinde yapılan aramalarda; yaklaşık 70 kilogram açık kıyılmış tütün, içi tütüne doldurulmuş 30 bin makaron, bandrolsüz sigara sarma kağıtları, bandrolsüz sahte tütün vb. malzemeler ele geçirildi. Malzemeler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olaylarla ilgili olarak toplam 11 şüpheli ifadelerine başvurulmak üzere Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Muratlı sakinlerinin huzur ve refahı için çalışmaların süreceğine vurgu yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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