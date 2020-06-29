Muratlı'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Muratlı ilçesindeki gölette yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
29.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:40
Muratlı ilçesindeki gölette yaşanan balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki gölette balık ölümleri yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olmuş balıklar ve deredeki sudan örnek alındı.
Bu arada deredeki ölü balıklar dikkati çekti.
Kaynak: AA