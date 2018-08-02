Muratlı'da Açık Havada Sinema

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, Muratlı ilçesinde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnanlı Çeşmesi Mesire Alanı'nda oluşturulan platformda "Düğüm Salonu" filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Ağustos'ta sona erecek olan Açık Hava Sinema Günleri, Kapaklı, Ergene, Marmaraereğlisi, Hayrabolu ve Saray ilçelerinde de gerçekleştirilecek.