Muratlı Belediye Meclisi'nde istifa
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Muratlı Belediye Meclisi'nde istifa

Muratlı Belediye Meclisi'nde istifa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Belediye Meclis Üyeleri'nden Salih Can Çevik, Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Belediye Meclis Üyeleri'nden Salih Can Çevik, Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yerel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Muratlı Belediye Meclis Üyesi seçilen Salih Can Çevik, işlerinin yoğunluğu sebebiyle meclis üyeliğinden istifa ettiğini belirtti. Çevik açıklamasında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi'yle gelmiş olduğum Muratlı Belediyesi Meclis Üyeliği görevimden iş yoğunluğum sebebiyle görmüş olduğum lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. İstifam üzerine göreve gelen yedek üye Sevsin Topçu abime yeni görevinde başarılar dilerim. Bilginize sunarım, teşekkürler" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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